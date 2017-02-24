: TSK : 24 Şubat 2017 itibarıyla, El Bab’ın tüm mahallelerinde kontrol sağlanmıştır. Halen, kontrol altına alınan bölgelerde bulunan engel, mayın/EYP’lerin temizlenmesi faaliyetleri devam etmektedir.
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: TSK : 24 Şubat 2017 itibarıyla, El Bab’ın tüm mahallelerinde kontrol sağlanmıştır. Halen, kontrol altına alınan bölgelerde bulunan engel, mayın/EYP’lerin temizlenmesi faaliyetleri devam etmektedir.
24 Şubat 2017 Cuma 15:40
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