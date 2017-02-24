: El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 40'a yakın kişinin hayatını kaybettiği ve sayının artmasından endişe edildiği belirtiliyor
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: El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 40'a yakın kişinin hayatını kaybettiği ve sayının artmasından endişe edildiği belirtiliyor
24 Şubat 2017 Cuma 12:05
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