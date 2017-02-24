: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Gaziantep ve Kilis bölgesindeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor
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: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte Gaziantep ve Kilis bölgesindeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor
24 Şubat 2017 Cuma 11:58
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