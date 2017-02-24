: El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 40'ın üzerinde kişi tedavi için Kilis'e getirildi
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: El Bab'da DEAŞ terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 40'ın üzerinde kişi tedavi için Kilis'e getirildi
24 Şubat 2017 Cuma 11:26
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