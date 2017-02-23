Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yargılandığı davaya müdahillik talebinde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla yargılandığı davaya müdahillik talebinde bulundu.
23 Şubat 2017 Perşembe 17:29
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