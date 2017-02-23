: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığı görevine getirilen Jeff Sessions'a mektup gönderdi. Bozdağ mektubunda, "Türk halkı ve devleti FETÖ lideri Gülen'in ülkemize iade edileceği beklentisi içindedir. Gülen'in iadesi iki ülke ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. dedi.
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: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığı görevine getirilen Jeff Sessions'a mektup gönderdi. Bozdağ mektubunda, "Türk halkı ve devleti FETÖ lideri Gülen'in ülkemize iade edileceği beklentisi...
23 Şubat 2017 Perşembe 11:01
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