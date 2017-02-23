: Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
FLAŞ
: Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
23 Şubat 2017 Perşembe 05:12
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