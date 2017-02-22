: Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile TSK'da görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.
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: Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile TSK'da görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecek.
22 Şubat 2017 Çarşamba 13:11
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