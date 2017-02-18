: Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna : Viranşehir'deki saldırı ile ilgili Şanlıurfa ve Mardin'de 26 kişi gözaltına alındı
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: Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna : Viranşehir'deki saldırı ile ilgili Şanlıurfa ve Mardin'de 26 kişi gözaltına alındı
18 Şubat 2017 Cumartesi 10:58
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