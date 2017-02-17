: Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna: Viranşehir'deki patlamada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
FLAŞ
: Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna: Viranşehir'deki patlamada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
17 Şubat 2017 Cuma 21:53
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