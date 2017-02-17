: Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bildirilen olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
FLAŞ
: Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi'nde hakim ve savcı lojmanlarının yakınında patlama meydana geldi. Yaralıların olduğu bildirilen olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
17 Şubat 2017 Cuma 21:11
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