: Türkiye-ABD Genelkurmay Başkanları Hulusi Akar ve Joseph Dunford arasındaki görüşmesinin Adana İncirlik'te gerçekleşeği belirtidi.
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: Türkiye-ABD Genelkurmay Başkanları Hulusi Akar ve Joseph Dunford arasındaki görüşmesinin Adana İncirlik'te gerçekleşeği belirtidi.
17 Şubat 2017 Cuma 10:42
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