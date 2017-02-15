:Adana' da Hatay' daki şehit cenaze törene giden yunus ekiplerinin yaptığı kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
:Adana' da Hatay' daki şehit cenaze törene giden yunus ekiplerinin yaptığı kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
15 Şubat 2017 Çarşamba 09:22
:Adana' da Hatay' daki şehit cenaze törene giden yunus ekiplerinin yaptığı kazada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.
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