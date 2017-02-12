:Kandilli Rasathanesi, saat 16.48' de Merkezüssü Çanakkale' nin Ayvacık ilçesi Gülpınar köyünde 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi
:Kandilli Rasathanesi, saat 16.48' de Merkezüssü Çanakkale' nin Ayvacık ilçesi Gülpınar köyünde 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi
12 Şubat 2017 Pazar 17:03
:Kandilli Rasathanesi, saat 16.48' de Merkezüssü Çanakkale' nin Ayvacık ilçesi Gülpınar köyünde 5.3 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi
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