Kandilli Deprem Araştırma Merkezi'ni göre saat 15:27'de, merkez üssü Ağrı Eleşkirt çatalpınar olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
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Kandilli Deprem Araştırma Merkezi'ni göre saat 15:27'de, merkez üssü Ağrı Eleşkirt çatalpınar olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
10 Şubat 2017 Cuma 15:41
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