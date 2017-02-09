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: TSK : Rusya yetkilileri, söz konusu olayın bir kaza olduğunu ifade ederek, üzüntülerini ve taziye dileklerini iletmişlerdir. Olayla ilgili inceleme ve çalışmalar iki tarafça sürdürülmektedir. Ayrıca, aynı olayla ilgili olarak Rusya Cumhurbaşkanı...

09 Şubat 2017 Perşembe 17:52