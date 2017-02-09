:Gaziantep' te polis, Türkiye' de sansasyonel eylem hazırlığında olan DEAŞ' lı 4 teröristi 150 kilo patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla gözaltına aldı.
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:Gaziantep' te polis, Türkiye' de sansasyonel eylem hazırlığında olan DEAŞ' lı 4 teröristi 150 kilo patlayıcı ve çok sayıda mühimmatla gözaltına aldı.
09 Şubat 2017 Perşembe 12:13
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