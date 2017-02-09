:Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab' ta yürütülen operasyonlar sırasında DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda yaralı Türk askerlerinin olduğu bildirildi.
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:Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab' ta yürütülen operasyonlar sırasında DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda yaralı Türk askerlerinin olduğu bildirildi.
09 Şubat 2017 Perşembe 10:52
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