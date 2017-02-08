:Türkiye' de ilk kez PKK füzesi ele geçirildi.
Mardin' in Nusaybin ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda Türkiye de ilk kez karadan karaya, karadan havaya atılan METİS M1 anti tank füzesi ele geçirildi.
:Türkiye' de ilk kez PKK füzesi ele geçirildi. Mardin' in Nusaybin ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda Türkiye de ilk kez karadan karaya, karadan havaya atılan METİS M1 anti tank füzesi ele geçirildi.
08 Şubat 2017 Çarşamba 15:11
:Türkiye' de ilk kez PKK füzesi ele geçirildi.
Mardin' in Nusaybin ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda Türkiye de ilk kez karadan karaya, karadan havaya atılan METİS M1 anti tank füzesi ele geçirildi.
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