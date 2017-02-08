:Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab' ta terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında yaralı türk askerlerinin olduğu bildirildi.
:Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab' ta terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında yaralı türk askerlerinin olduğu bildirildi.
08 Şubat 2017 Çarşamba 11:35
:Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü El Bab' ta terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında yaralı türk askerlerinin olduğu bildirildi.
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