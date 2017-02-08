:Kandilli Rasathanesi, saat 07.30 da merkezüüsü Malatya' nın Hekimhan ilçesi Yeşilpınar köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi
:Kandilli Rasathanesi, saat 07.30 da merkezüüsü Malatya' nın Hekimhan ilçesi Yeşilpınar köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi
08 Şubat 2017 Çarşamba 08:29
:Kandilli Rasathanesi, saat 07.30 da merkezüüsü Malatya' nın Hekimhan ilçesi Yeşilpınar köyünde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini bildirdi
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