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:AFAD, Merkezüssü Çanakkale' nin Ayvacık ilçesinde saat 08.15 ve 08.17' de iki dakika arayla 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi

07 Şubat 2017 Salı 08:29