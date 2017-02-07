:AFAD, Merkezüssü Çanakkale' nin Ayvacık ilçesinde saat 08.15 ve 08.17' de iki dakika arayla 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi
:AFAD, Merkezüssü Çanakkale' nin Ayvacık ilçesinde saat 08.15 ve 08.17' de iki dakika arayla 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi
07 Şubat 2017 Salı 08:29
:AFAD, Merkezüssü Çanakkale' nin Ayvacık ilçesinde saat 08.15 ve 08.17' de iki dakika arayla 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı kaydedildiğini bildirdi
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