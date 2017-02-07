: Çanakkale'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
FLAŞ
: Çanakkale'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
07 Şubat 2017 Salı 05:33
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