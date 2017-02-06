:Adana' nın Aladağ ilçesi'ndeki 12 kişinin öldüğü yurt yangını ile ilgili tahliye edilen 4 dernek yöneticisi tekrar tutuklandı.
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:Adana' nın Aladağ ilçesi'ndeki 12 kişinin öldüğü yurt yangını ile ilgili tahliye edilen 4 dernek yöneticisi tekrar tutuklandı.
06 Şubat 2017 Pazartesi 11:45
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