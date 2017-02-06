: Konya' da sis ve buzlanma nedeniyle 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çoğu servis araçlarının karıştığı kazada yaralılar olduğu bildirildi
: Konya' da sis ve buzlanma nedeniyle 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çoğu servis araçlarının karıştığı kazada yaralılar olduğu bildirildi
06 Şubat 2017 Pazartesi 09:20
: Konya' da sis ve buzlanma nedeniyle 40 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çoğu servis araçlarının karıştığı kazada yaralılar olduğu bildirildi
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