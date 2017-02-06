:Sivas' ın Akıncılar ilçesi yakılarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre; 1 kişi öldü, 40 civarında yaralı var.
:Sivas' ın Akıncılar ilçesi yakılarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre; 1 kişi öldü, 40 civarında yaralı var.
06 Şubat 2017 Pazartesi 08:26
:Sivas' ın Akıncılar ilçesi yakılarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre; 1 kişi öldü, 40 civarında yaralı var.
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