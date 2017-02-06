: Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Tekirdağ'dan da hissedildi.
FLAŞ
: Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çanakkale ve Tekirdağ'dan da hissedildi.
06 Şubat 2017 Pazartesi 07:03
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