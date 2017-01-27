: TSK : 13-14 Ocak 2017 tarihinde Kuzey Irak'taki Metina bölgesindeki PKK'ya ait hedeflere düzenlenen hava harekatında 57 terörist öldürüldü
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: TSK : 13-14 Ocak 2017 tarihinde Kuzey Irak'taki Metina bölgesindeki PKK'ya ait hedeflere düzenlenen hava harekatında 57 terörist öldürüldü
27 Ocak 2017 Cuma 14:28
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