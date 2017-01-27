: Adalet Bakanlığı, Yunanistan'a kaçan darbecilere ilişkin ikinci iade talebi dosyasını Yunanistan'a gönderdi
flaş
: Adalet Bakanlığı, Yunanistan'a kaçan darbecilere ilişkin ikinci iade talebi dosyasını Yunanistan'a gönderdi
27 Ocak 2017 Cuma 12:19
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.