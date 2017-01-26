:AFAD, Merkezüssü Ege Denizi'nde İzmir Çeşme açıklarında saat 17. 34 te 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından saat 17 .35 ' te aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildiğini bildirdi.
:AFAD, Merkezüssü Ege Denizi'nde İzmir Çeşme açıklarında saat 17. 34 te 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından saat 17 .35 ' te aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildiğini bildirdi.
26 Ocak 2017 Perşembe 18:12
:AFAD, Merkezüssü Ege Denizi'nde İzmir Çeşme açıklarında saat 17. 34 te 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından saat 17 .35 ' te aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildiğini bildirdi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:29
|08:12
|13:27
|16:03
|18:24
|19:54