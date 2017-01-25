TSK: El Bab yakınlarında teröristlerle yaşınan çatışmalar esnasında Kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.
FLAŞ
TSK: El Bab yakınlarında teröristlerle yaşınan çatışmalar esnasında Kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.
25 Ocak 2017 Çarşamba 19:07
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