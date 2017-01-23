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:HDP Diyarbakır milletvekili Nimetullah Erdoğmuş, Diyarbakır' da "sivil cuma namazında " yaptığı konuşmadan ötürü yargılandığı daıvadan beraat etti. Erdoğmuş bu dava kapsamında Ankara da gözaltına alınmıştı..

23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29