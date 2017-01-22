:İstanbul' da Ak Parti ve Emniyet Müdürlüğü'ne saldırıyla ilgili olarak aranan DHKP-C li Bilgehan Karpat, Tekirdağ' ın Muratlı ilçesi'nde polisin dur ihtarına uymayıp kaçtığı mesire alanında "teslim ol" çağırılarına silahla karşılık verince vurularak etkisiz hale getirildi.
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:İstanbul' da Ak Parti ve Emniyet Müdürlüğü'ne saldırıyla ilgili olarak aranan DHKP-C li Bilgehan Karpat, Tekirdağ' ın Muratlı ilçesi'nde polisin dur ihtarına uymayıp kaçtığı mesire alanında "teslim ol" çağırılarına silahla...
22 Ocak 2017 Pazar 19:38
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