: CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel, mecliste kabul edilen Anayasa değişikliği paketinin, Cumhurbaşkanının onayının ardından iptali için Anayasa Mahmekesine götüreceklerini açıkladı.
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: CHP Gurup Başkanvekili Özgür Özel, mecliste kabul edilen Anayasa değişikliği paketinin, Cumhurbaşkanının onayının ardından iptali için Anayasa Mahmekesine götüreceklerini açıkladı.
22 Ocak 2017 Pazar 14:52
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