: TSK : 20 Ocak 2017 tarihinde saat 12:00-12:50 saatleri arasında, Adıyaman kırsalında Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzileri, barınak ve sığınaklar Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenerek imha edilmiştir.
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: TSK : 20 Ocak 2017 tarihinde saat 12:00-12:50 saatleri arasında, Adıyaman kırsalında Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzileri, barınak ve sığınaklar Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları...
21 Ocak 2017 Cumartesi 12:02
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