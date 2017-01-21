: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ 339 OYLA KABUL EDİLDİ
FLAŞ
: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ 339 OYLA KABUL EDİLDİ
21 Ocak 2017 Cumartesi 04:00
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