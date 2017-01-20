: Konya'daki Uluırmak Muradiye Cami'nin girişi kısmında bulunan çatı kardan dolayı çöktü . İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
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: Konya'daki Uluırmak Muradiye Cami'nin girişi kısmında bulunan çatı kardan dolayı çöktü . İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. GÖRÜNTÜ FEED'TEN GEÇİLİYOR
20 Ocak 2017 Cuma 14:09
: Konya'daki Uluırmak Muradiye Cami'nin girişi kısmında bulunan çatı kardan dolayı çöktü . İlk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
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