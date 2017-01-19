: HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mardin’in Midyat ilçesinde yargılandığı örgüt propagandası davasından beraat etti.
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: HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mardin’in Midyat ilçesinde yargılandığı örgüt propagandası davasından beraat etti.
19 Ocak 2017 Perşembe 14:36
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