: TSK : 18 Ocak 2017 tarihinde 20.17-20.35 saatleri arasında Kandil bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzinlenmiş ; bölgede tespit edilen 8 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir.
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: TSK : 18 Ocak 2017 tarihinde 20.17-20.35 saatleri arasında Kandil bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzinlenmiş ; bölgede tespit edilen 8 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir.
18 Ocak 2017 Çarşamba 23:52
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