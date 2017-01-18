: TSK : Bugün Rusya yetkilileriyle yapılan iyi bir koordine neticesinde Rusya Hava kuvvetlerine ait savaş uçakları, El Bab'ın güneyinde belirlenen DEAŞ hedeflerine hava taarruzları gerçekleştirmişlerdir.
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: TSK : Bugün Rusya yetkilileriyle yapılan iyi bir koordine neticesinde Rusya Hava kuvvetlerine ait savaş uçakları, El Bab'ın güneyinde belirlenen DEAŞ hedeflerine hava taarruzları gerçekleştirmişlerdir.
18 Ocak 2017 Çarşamba 19:14
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