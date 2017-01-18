: TSK : Bugün saat 15:30 sularında Koalisyon ile yapılan hedef koordinasyonu neticesinde Bzagah bölgesinde belirlenen DEAŞ hedeflerine Koalisyon Hava Kuvvetlerince (İngiltere'ye ait TORNADO savaş uçakları ile) hava taarruzu düzenlenmiştir. Belirlenen hedefler imha edilmiştir.
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: TSK : Bugün saat 15:30 sularında Koalisyon ile yapılan hedef koordinasyonu neticesinde Bzagah bölgesinde belirlenen DEAŞ hedeflerine Koalisyon Hava Kuvvetlerince (İngiltere'ye ait TORNADO savaş uçakları ile) hava taarruzu düzenlenmiştir. Belirlenen...
18 Ocak 2017 Çarşamba 19:12
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