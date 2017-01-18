: TSK : 18 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 07:00'da, 07:14'de, 11:35'te ve 16:20'de Koalisyona ait (ABD) Silahlı İHA'lar ile gerçekleştirilen keşifler esnasında düzenlenen hava saldırısında El Bab bölgesinde DAEŞ'a ait hedefler vurulmuştur.
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: TSK : 18 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 07:00'da, 07:14'de, 11:35'te ve 16:20'de Koalisyona ait (ABD) Silahlı İHA'lar ile gerçekleştirilen keşifler esnasında düzenlenen hava saldırısında El Bab bölgesinde DAEŞ'a ait hedefler vurulmuştur. ...
18 Ocak 2017 Çarşamba 19:10
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