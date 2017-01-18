: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TBMM'deki yeni Anayasa görüşmeleri sırasında çıkan arbede sırasında ayağının ısırıldığını iddia eden AK Parti Milletvekili Muhammet Balta'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
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: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, TBMM'deki yeni Anayasa görüşmeleri sırasında çıkan arbede sırasında ayağının ısırıldığını iddia eden AK Parti Milletvekili Muhammet Balta'nın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. ...
18 Ocak 2017 Çarşamba 18:09
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