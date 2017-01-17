:Milletvekili Aylin Nazlıaka’ nın CHP den kesin ihracının iptali için Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı iptal davası mahkemece reddedildi.
:Milletvekili Aylin Nazlıaka’ nın CHP den kesin ihracının iptali için Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı iptal davası mahkemece reddedildi.
17 Ocak 2017 Salı 11:27
:Milletvekili Aylin Nazlıaka’ nın CHP den kesin ihracının iptali için Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı iptal davası mahkemece reddedildi.
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