: Başbakan Binali Yıldırım :

(Reina saldırganının yakalanması) Teröristin sorgusu devam ediyor. Bunun arkasındaki iradeyi bulmak lazım.

(MHP - CHP görüşmesi) Bu görüşmeye ilişkin benim bir görüşüm yok. Ne konuşacaklar bilmiyorum. Bahçeli'nin açıklamalarından aşağı yukarı ne konuşacakları belli oluyor

(Anayasa değişikliği 2. tur oylaması) Ak Parti grubu kaya gibi maşallah. 2. turda da oy kullanıp yeni anayasayı milletin önüne götüreceğiz. Birinci turda sonuç neyse ikinci sonuç o olur.

(Erken Seçim) erken seçim için ne sebep var ? Meclis'ten anayasa geçecek ve referanduma gideceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Seçimler planlandığı şekilde 2019 yılında.

(Ekonomi Koordinasyon Toplantısı) . Dünkü toplantında önceden alınan kararları konuştuk. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam. Birçok ülkeden iyi durumdayız. Dalgalanmalar geçicidir ve etkileri de sınırlı olacaktır. Reel sektörün ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar devam edecek.



Görüntü Dökümü

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-Başbakan Yıldırım'ın konuşması

Haber-Kamera: Ümit KOZAN - Tahsin GÜNER / ANKARA ()