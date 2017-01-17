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:Diyarbakır da dün 4 polisin şehit olduğu 2 polisin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı..

flaş

:Diyarbakır da dün 4 polisin şehit olduğu 2 polisin yaralandığı bombalı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı..

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