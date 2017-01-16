Diyarbakır'daki patlamada şehit sayısı 4'e yükseldi.
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Diyarbakır'daki patlamada şehit sayısı 4'e yükseldi.
16 Ocak 2017 Pazartesi 19:05
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