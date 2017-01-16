:Diyarbakır' ın Sur ilçesi'nde Dicle üniversitesinin kampüs alanında hafriyat ve molozların döküldüğü bölgede patlama meydana geldi. Bölgeye tedbir amaçlı ambulansların istendiği bildirildi.
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:Diyarbakır' ın Sur ilçesi'nde Dicle üniversitesinin kampüs alanında hafriyat ve molozların döküldüğü bölgede patlama meydana geldi. Bölgeye tedbir amaçlı ambulansların istendiği bildirildi.
16 Ocak 2017 Pazartesi 16:43
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