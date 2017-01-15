:Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Silivri Cezaevinden başka bir cezaevine nakledildi. Türk' ün sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesi bekleniyordu..
:Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Silivri Cezaevinden başka bir cezaevine nakledildi. Türk' ün sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesi bekleniyordu..
15 Ocak 2017 Pazar 16:03
:Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Silivri Cezaevinden başka bir cezaevine nakledildi. Türk' ün sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesi bekleniyordu..
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