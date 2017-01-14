: Antalya'da ve Akdeniz'de 00.43'te art arda iki deprem meydana geldi. Boğaziçi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre, Antalya'daki depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre 4.1, Akdeniz'deki depremin büyüklüğü ise 4.3 olarak ölçüldü.